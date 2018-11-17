Американский флот сокращает свою активность из-за угрозы китам

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки ограничат свою учебную деятельность в целом ряде регионов Атлантического океана.

Все из-за того, что в этих регионах наблюдается угроза исчезновения северных гладких китов. Любопытно, что эти невероятно огромные млекопитающие могут достигать в длину нескольких десятков метров.

Обитают северные гладкие киты у побережья. Именно поэтому они стали любимым объектом для охоты. С каждым годом этих животных в океане становится все меньше и меньше. Сейчас, по подсчетам ученых, северных гладких китов осталось всего лишь несколько сотен. А раньше, уверены исследователи, на планете Земля их было порядка 300 тысяч особей. Эксперты, кстати, признаются, что не имеют понятия, почему численность животных не увеличивается — мировое сообщество предпринимает все, чтобы спасти их.

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки приняли решение пойти навстречу ученым и зоозащитникам и сократить свою активность вдоль побережья Атлантического моря.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский флот был вынужден покинуть масштабные учения Североатлантического альянса из-за надвигающегося шторма. Если главный корабль США — "Гарри Трумэн" — еще, возможно, пережил бы его, то все прочие суда разнесло бы в щепки.

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