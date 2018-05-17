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Источник Правда.Ру

Данные на 87 миллионов пользователей "Фейсбука" оказались в России

Мир » Северная Америка » США и Канада

Информатор, который поведал миру историю о том, как компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook для целевых рекламных объявлений, заявил о том, что компания могла делиться этой информацией с Россией.


Русские хакеры "обули" Facebook

Кристофер Уайли (Christopher Wylie), бывший директор по исследованиям Cambridge Analytica и ее лондонской дочерней компании SCL Group, заявил в среду в судебной коллегии Сената США, что его компания общалась с российскими организациями и оперативниками, что могло облегчить доступ к данным 87 миллионов пользователи Facebook в США.

Эта информация "могла быть предоставлена или незаконно присвоена" российскими организациями, сказал Уайли, из-за контактов бывшего генерального директора компании Александра Никса с российской нефтяной компанией "Лукойл". Уайли сказал, что Никс и Cambridge Analytica делали презентации и отправляли документы в "Лукойл", включая нормативный документ о сборе данных компанией Cambridge Analytica и онлайн-таргетинге американских граждан.

Отвечая на вопрос о том, допрашивали ли его в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, Уайли ответил: "Все, что я могу сказать, это то, что ФБР связывалось со мной."

Уайли также сказал, что даже если пользовательские данные не были переданы россиянам, то масштаб данных и их местоположение не являлось секретом, поэтому получить к ним доступ со стороны не составляло труда. Информация могла быть использована для создания алгоритма по таргетированию пользователей Facebook с профилями, аналогичными тем, которые были получены Cambridge Analytica.

По словам Уайли, Никс был "очень увлечен", тем, чтобы получить все виды контрактов для Cambridge Analytica. Но после того, как компания получила деньги от Роберта Мерсера, основателя компании и сторонника Дональда Трампа, "единственная инструкция, которую мы получили, заключалась в том, чтобы не работать с демократами", - сказал Уайли, который работал там с 2013 по 2014 год.

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Темы Фейсбук Дональд Трамп Роберт Мюллер данне пользователей президентские выборы вмешательство в выборы
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