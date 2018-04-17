Почему из-за России Трамп должен обратиться к народу США

Трамп не верит своим помощникам и ставит на встречу с Путиным, а потом он должен обратиться к американскому народу, считает американист Эдуард Лозанский.

Опубликована новость о том, что Дональд Трамп дезавуировал заявление американского представителя в ООН Никки Хейли, которая сообщила, что в понедельник, 16 апреля, США объявят очередной пакет санкций против России. Представители Белого дома заявили, что Хейли оговорилась или неправильно выразилась. Как пишет ВВС, Хейли не могла оговориться, она очень дисциплинированна.

У американских аналитиков есть две версии. Одна гласит, что Трамп сначала дал добро на санкции, а потом заколебался, чтобы дальше не сердить Путина. Вторая говорит о сговоре Трампа с Кремлем, впрочем в ней нет ничего нового.

Как сказал "Правде.Ру" президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, Трамп возмущен тем, что его "обманывают помощники". Например, президент США был разгневан тем, что европейские страны выслали по делу Скрипалей значительно меньше дипломатов РФ, чем Соединенные Штаты, — 60 человек. Были и другие конфликты с советниками, "которые ему советовали не поздравлять Путина, а он поздравил".

"Наверное, дошло до точки кипения, и он (Трамп. — Ред.) решил это дело развернуть. Может быть, это будет началом осмысления новой ситуации, которая дошла до опасной черты. Многие ожидали, что в пятницу ночью, возможно, начнется война", — сказал "Правде.Ру" Эдуард Лозанский.

По его мнению, очень важно, что Трамп подтвердил встречу с Путиным, после того как его "буквально вынудили" оскорбить российского президента. "Если два лидера встретятся и посмотрят друг другу в глаза, то они смогут найти общий язык", — заметил политолог в интервью "Правде.Ру". Эксперт не уверен, что Трампа после этой встречи поддержит конгресс. "Тогда президент должен обратиться к американскому народу, чтобы народ решил — война или мир. Конечно, народ сделает выбор в пользу мира, и тем самым конгрессу придется прислушаться к его мнению. Сейчас главное — это чтобы эта встреча произошла как можно скорее", — заключил интервью "Правде.Ру" Эдуард Лозанский.

Напомним, ранее прошла новость о том, что Трамп возложил ответственность за химическую атаку в Думе (российская сторона считает ее инсценировкой) на "президента Путина, Россию и Иран", которых обвинил в поддержке "животного Асада". Президент США предупредил, что они — Путин, Россия и Иран — заплатят "большую цену" за соучастие в этой "безумной" атаке и очередной "гуманитарной катастрофе". Согласно Трампу, на Путине кровь "многих убитых, включая женщин и детей". Иными словами, он бездоказательно поставил президента России на одну доску с политиком, которого называет "животным" и которого ставит вне закона.

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