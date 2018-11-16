Американские сенаторы предложили санкции против Саудовской Аравии

Шесть сенаторов, среди которых представители как республиканской, так и демократической партий, предложили ввести новые санкции против Саудовской Аравии.

Среди прочих запретов в законопроекте упоминается запрет на продажу оружия Саудовской Аравии и дозаправку авиатехники коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, наносящей удары по Йеменской республике. Также в список входят введение санкций против всех причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и различные отчёты от азиатской страны, касающиеся прав человека.

Напомним, ранее США уже ввели санкции против 17 человек, причастных по мнению Вашингтона к убийству Хашукджи.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи (или Хашогги) пропал после визита генконсульства Саудовской Аравии в столице Турции, Стамбуле. Следующие несколько недель представители консульства утверждали, что он покинул здание живым и невредимым, но позже признали тот факт, что журналист был убит.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прокуратура Саудовской Аравии просит приговорить убийц Хашукджи к смертной казни. Также "Правда.Ру" узнала о последних словах журналиста.

Фото: flickr. com

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