Госдеп возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД

США приписывает России нарушение договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам замгоссекретаря США Андреа Томпсон, американская сторона сделала "предупредительный выстрел", и теперь Россия должна вернуться в рамки договора.

Однако, продолжила Томпсон, за пять лет нарушения ДРСМД, Россия не отреогировала на предупреждения и даже не признала сам факт нарушений. В качестве основной претензии упоминалось производство, размещение и испытание Россией ракетной системы 9М729.

Показательно, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выходе США из договора. Согласно его плану, до тех пор, пока "остальные не придут в себя", ядерный потенциал страны будет расти. Только после этого, добавил Трамп, Америка остановит процесс и перейдёт к сокращению вооружения. Президент США не преминул уточнить, что "остальные" — это Россия и Китай.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждёт детальных объяснений от Вашингтона, а глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что любое действие Америки в этой сфере подразумевает противодействие со стороны РФ. При этом Россия уже много раз отмечала, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСДМ.

Напомним, что последние годы Россия и США поочерёдно обвиняют оппонентов в нарушении договора. В частности, Москва указывает на то, что США размещают на военных базах в Румынии и Польше ракетные установки, запрещённые договором, а также занимаются разработкой ударных беспилотников.

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