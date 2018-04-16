16 апреля американский минфин объявит о новых антироссийских санкциях, сообщила постпред США при ООН Никки Хейли.
По ее словам, новые ограничения будут направлены на "любые компании", поставляющие оборудование президенту Сирии Башару Асаду, а также "«связанные с химоружием".
Какие компании попадут под новый удар Америки, еще неизвестно. "Это все должно дать им (российским властям) понять, что они ведут себя неправильно", - заявила Хейли.
Ранее американский посол в Москве Джон Хантсман направил в Министерство иностранных дел России письмо, сообщив о подготовке Вашингтоном новых антироссийских мер. В документе указана причина новых санкций - поддержка Россией Асада.
Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США хотят изолировать РФ на международной арене и поэтому вводят санкции. А сегодняшние меры и вовсе будут оторваны от реальности.
По ее словам, сначала Россию собирались сдерживать, а потом - начали угрожать.Захарова добавила, что "сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности".
Напомним, ограничительные меры меры были введены в рамках принятого еще в августе Конгрессом США CAATSA - "Акта о противодействии противникам США посредством санкций". Великобритания также намерена рассмотреть возможность введения санкций против россиян.
При этом в России на рассмотрении в Госдуме находится законопроект "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Россия пока раздумывает о новом пакете ответных мер в отношении Америки.
"Правда.Ра" ранее сообщала, что США будут вводить новые санкции против России за поддержку Асада. Информацию об этом подтвердил и эксперт Atlantic Council Брайан О'Тул.
Читайте также:
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем сообщил, что антироссийские санкции будут сохранены.
Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".
Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?