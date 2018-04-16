Как жить дальше: новые санкции США ударят по России

16 апреля американский минфин объявит о новых антироссийских санкциях, сообщила постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, новые ограничения будут направлены на "любые компании", поставляющие оборудование президенту Сирии Башару Асаду, а также "«связанные с химоружием".

Какие компании попадут под новый удар Америки, еще неизвестно. "Это все должно дать им (российским властям) понять, что они ведут себя неправильно", - заявила Хейли.

Ранее американский посол в Москве Джон Хантсман направил в Министерство иностранных дел России письмо, сообщив о подготовке Вашингтоном новых антироссийских мер. В документе указана причина новых санкций - поддержка Россией Асада.

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США хотят изолировать РФ на международной арене и поэтому вводят санкции. А сегодняшние меры и вовсе будут оторваны от реальности.

По ее словам, сначала Россию собирались сдерживать, а потом - начали угрожать.Захарова добавила, что "сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности".

Напомним, ограничительные меры меры были введены в рамках принятого еще в августе Конгрессом США CAATSA - "Акта о противодействии противникам США посредством санкций". Великобритания также намерена рассмотреть возможность введения санкций против россиян.

При этом в России на рассмотрении в Госдуме находится законопроект "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Россия пока раздумывает о новом пакете ответных мер в отношении Америки.

"Правда.Ра" ранее сообщала, что США будут вводить новые санкции против России за поддержку Асада. Информацию об этом подтвердил и эксперт Atlantic Council Брайан О'Тул.

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