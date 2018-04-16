СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России

Американский президент Дональд Трамп был готов ударить по российским и иранским объектам в Сирии, но в Пентагоне выступили против этой идеи.

Как пишет Wall Street Journal, глава Пентагона Джеймс Мэттис представил Белом дому три варианта атаки. В первом предполагался удар по сирийским объектам, имеющим отношение к химическому оружию.

Второй предполагал удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования.

В третьем варианте не исключалась атака на российские системы ПВО в Сирии. Сообщается, что президент США Дональд Трамп настаивал на ударе по российским и иранским объектам в Сирии, но в итоге утвердил "гибридный план".

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, большую часть из которых сбили системы сирийских ПВО.

Со своей стороны, специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон на прошлой неделе посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что при ударах по Сирии состоялось первое боевое применение американских высокоточных крылатых ракет класса "воздух - поверхность" AGM-158 JASSM.

Западные издания публикуют фотографию ракет на сверхзвуковых бомбардировщиках B-1B, якобы принявших участие в нападении на Сирию. На фото видны три новейших ракеты. Результат их применения неизвестен.

Высокоточные ракеты позволяют наносить удар из-за пределов сирийского воздушного пространства. До атаки на Сирию западные аналитики говорили, что применение такого оружия позволит американцам избежать случайного поражения российских объектов.

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