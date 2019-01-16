В США предупредили: китайские рыбаки могут спровоцировать военный конфликт

Китайские рыбаки рыщут по океанам мира, удовлетворяя спрос КНР на морепродукты, и у них постоянно возникают конфликты с береговой охраной других стран.

Как рассказывает poplawok.ru, военные США, стран Южной Америки и Африки не исключают, что "ненасытный аппетит Китая" к морепродуктам может привести к серьезным осложнениям международных отношений.

"Вероятность того, что ссора из-за прав на рыболовство может превратиться в крупный вооруженный конфликт, очень высока", — говорит командир береговой охраны США Кейт Хиггинс-Блум.

Сильнее других стран от натиска китайского рыболовного флота страдают страны Южной Америки. "Китай явно намерен бесконтрольно эксплуатировать наши региональные моря, и многие виды промысловых рыб уже страдают от последствий их натиска", — говорится в местной прессе.

Борьба с незаконным промыслом китайских рыбаков в чужих водах осложняется еще и тем, что их прикрывает береговая охрана КНР. По словам экс-адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса, Пекин ежегодно тратит сотни миллионов долларов на субсидирование своего дальнобойного рыболовного флота и его береговая охрана часто сопровождает эти суда, когда они ведут незаконную рыбную ловлю в чужих водах.

Фото: Melissa Romao

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