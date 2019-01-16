Канада попросила Китай о снисхождении в отношении приговоренного к смертной казни канадца. Пекин возмущен, что США до сих пор не отозвали свой ордер на арест в отношении финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.
36-летний Роберт Ллойд Шелленберг был приговорен в ноябре в Китае за контрабанду наркотиков к 15 годам тюремного заключения. В понедельник суд переквалифицировал этот приговор в смертный. Министр иностранных дел Канады Фриланд назвала наказание "бесчеловечным и неуместным".
"Мы уже говорили с послом Китая в Канаде и ходатайствовали о снисхождении, — сказала она, критикуя смертную казнь. "Мы считаем, что это бесчеловечно и неуместно, и всякий раз, когда это угрожает гражданину Канады или кому-либо еще, мы выступаем против этого". Фриланд добавила, что китайский топ-менеджер была задержана в Канаде в соответствии с договором о выдаче с США.
"Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин призвала правительство Канады "уважать верховенство закона и правовой суверенитет Китая, исправлять ошибки и воздерживаться от безответственных комментариев".
Китай — не единственная страна, которая расправляется с преступлениями, связанными с наркотиками, поскольку они наносят огромный ущерб обществу, заметил Хуа Чунин.
Задержание в Ванкувере в декабре Мэн Ваньчжоу ызвало негодование в Китае.
Дочь основателя компании обвиняется в США в банковском мошенничестве в связи с нарушениями санкций против Ирана. С тех пор два канадца были арестованы в Китае и обвинены в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности.
В ответ некоторые страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, запретили использование технологий Huawei в инфраструктурах, имеющих стратегический характер. Канада также может ввести такие ограничения. Мэн Ваньчжоу в настоящее время выпущена под залог и живет в одном из своих домов в Ванкувере.
Как сообщала "Правда.Ру", наблюдая, как Пекин защищает свою гражданку, организуя массированное давление на США и Канаду, становится обидно за Марию и стыдно за Москву.
Фото:CCTV, Роберт Ллойд Шелленберг
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