Трамп предпочел строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие США в Арктике

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал американское правительство выделить ровно 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Таким образом, получается, США не хватит денег на поддержку и расширение своего присутствия в Арктике. А ведь Соединенные Штаты Америки, указывает ряд американских средств массовой информации, и так значительно отстают в этом от своих конкурентов.

Так, например, указывают американские СМИ, у Китайской народной республики в Арктике четыре ледокола, а у Канады шесть. У Российской же Федерации, сетуют журналисты, и вовсе порядка сорока. Американских ледоколов же в Арктике, отмечают они, всего лишь два.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет построить стену на границе с Мексикой для того, чтобы сдержать многочисленный поток нелегальных мигрантов оттуда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация была якобы в шаге от самой настоящей войны со странами Североатлантического альянса в Арктике. Так, западные средства массовой информации сообщают, что российский флот ведет себя там агрессивно и мешает Нидерландам и Великобритании проводить там учения. Военные корабли РФ, заявили на Западе, специально появляются в зоне видимости моряков НАТО и провоцируют их на конфликт.

Фото: Mil. ru

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