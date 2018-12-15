Трамп обрадовался отмене реформы здравоохранения в США

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама инициировал реформу системы здравоохранения в стране. Она вызвала много споров среди представителей американской общественности. Несколько лет спустя суд США все-таки решил отменить реформу.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп нашел это отличной новостью. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Дональд Трамп также отметил, что иск в суд США с просьбой отменить выдуманную Бараком Обамой реформу подали несколько десятков тамошних штатов.

Напомним, что Дональд Трамп вступил на должность президента США в январе 2017 года. Так, он сменил на этом посту Барака Обаму, что являлся национальным лидером Соединенных Штатов Америки долгих восемь лет — с 2009 по 2017 годы.

Но Министерство иностранных дел Российской Федерации не заметило нового президента США. Такой вывод, во всяком случае, можно было сделать, зайдя на официальный сайт российского дипломатического ведомства еще каких-то несколько месяцев назад. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что почти два года президентом Соединенных Штатов Америки там значился именно Барак Обама, а не Дональд Трамп. В МИД РФ, отметим, над своей же ошибкой посмеялись и исправили ее.

Фото: официальная страница Дональда Трампа в facebook. com

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