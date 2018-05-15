Больные удары Трампа по бизнесу в ЕС: производство сокращается

Производство во Франции упало на 1,8% в первом квартале. Промышленное производство сократилось на 1,2%, что стало наихудшим показателем за 6 лет. Восстановление еврозоны колеблется.

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Производство пошатнулось сначала в Германии, а теперь и во Франции. Французские заводы показали худшие результаты с 2012 года. Объем промышленного производства в Германии упал на 1,6 процента в феврале после роста на 0,1 процента в январе, согласно данным Министерства экономики.

Февральский спад был самым значительным с августа 2015. В марте объем промышленного производства Германии вырос на 1,0%, но, похоже, и это оставило Германию в минусе.

Промышленные показатели выросли на 0,1 процента по кварталу после заявления Министра экономики Германии о том, что тенденция экономического роста остается неизменной, хотя это могло быть следствием сезонных корректировок или искажения информации, поскольку в дальнейшем производственные заказы упали на 0,9 процента ввиду ослабления внешнего спроса.

По данным Федерального статистического управления (Destatis) за марте 2018 года, количество новых заказов в обрабатывающей промышленности было на 0,9% ниже, чем в предыдущем месяце, с учетом сезонных колебаний. В феврале 2018 года было зафиксировано снижение на 0,2% по сравнению с январем 2018 года после пересмотра предварительных результатов. Торговая война Трампа со всем миром и его решение в отношении Ирана добавят еще больше проблем европейской экономике.