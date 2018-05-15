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Источник Правда.Ру

Пентагон: "Российские C-400 будут шпионить за F-35"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало любопытную статью о растущем российском влиянии в НАТО, которое, по утверждению немецких журналистов, основывается на широко обсуждаемых зенитных системах C-400.

Пентагон:
Источник: mil.ru

"Турецкое правительство хочет закупить современную российскую систему противоракетной обороны С-400. НАТО считает это серьезной провокацией: система не только несовместима с существующими оборонительными системами альянса, но она также может раскрыть России секретные технологии нового истребителя США F-35, который Турция также хочет купить," - говорится в статье.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Турции Мевлут Чавушоглу предупредил Вашингтон, что Турция ответит США, если законопроект по запрету продажи оружия Турции будет принят. Можно предположить, что Турция собирается ответить Вашингтону в виде закупок систем C-400 у России, заключает Der Spiegel.

Американский законопроект о запрете продажи оружия Турции предусматривает отмену сделки по продаже 116 самолетов F-35 Lightning II, которые Вашингтон обещал продать Анкаре. Сто из них уже были готовы к отправке, но планы могут поменяться в любое время. Представители НАТО полагают, что Россия, поставляющая С-400 члену альянса, сможет воспользоваться данной лазейкой, чтобы внедрить в НАТО своих шпионов, принимая во внимание тот факт, что на обучение технического персонала в Турции уйдет несколько месяцев.

"По иронии судьбы, C-400 считается потенциально самым опасным оружием против  многофункционального истребителя, который в ближайшие годы станет основой ВВС США и других стран", - пишет Der Spiegel.

По мнению авторов, с помощью C-400 Россия сможет получить все данные об истребителе  F-35 и других боевых самолетах США. С-400 также снизит эффективность технологии "стелc", используемой у F-35. Как пишет Der Spiegel, российские ЗРК смогут записывать бортовые радиолокационные данные, перехватывать информацию, передаваемую через наземные каналы связи. С помощью таких приемов С-400 сможет постепенно изучать и обнаруживать якобы невидимые истребители, резюмирует издание.

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С-400 "ТРИУМФ" для Турции вызвали панику в НАТО Россия
Темы F-35 с-400 нато ВВС США Мевлут Чавушоглу технология стелс
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