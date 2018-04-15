США вводят новые санкции против России

США будут вводить новые санкции против России за поддержку Асада. Информацию об этом подтвердил и эксперт Atlantic Council Брайан О'Тул, пишет Daily Mail.
"Из сегодняшнего документа: "Мы также намерены расширить санкции против России в качестве ответа на поддержку Москвой режима Асада, что позволило ему совершать преступления против сирийского народа", — написал эксперт в своем "твиттере".
Белый дом и министерство финансов еще не прокомментировали данную информацию.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" выпустили по территории Сирии вооруженные силы США, Великобритании и Франции. Об этом заявили в российском Минобороны.
В ведомстве добавили, что значительная часть ракет была сбита на подлете к целям. Для отражения атаки использовались сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные еще в Советском Союзе.
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