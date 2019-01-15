США объявили "разочаровывающей" встречу с Россией по ДРСМД

15 января в Женеве прошли переговоры России и США по Договору о ликвидации ракет малой и средней дальности. Американская сторона отметила, что переговоры не дали никаких результатов. По мнению представителей США, Москва продолжает нарушать договор.

"Переговоры нас разочаровали, мы увидели позицию России, которая продолжает открыто нарушать пункты, прописанные в договоре. Представители РФ не смогли ответить сказать когда они планируют вернуться к безоговорочному выполнению всех пунктов договора", - рассказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Томпсон сообщила журналистам позицию Соединенных Штатов - безоговорочное уничтожение всех ракет, которые запрещены договором. Уже 16 января представители США встретятся со своими союзниками по НАТО, чтобы обсудить итоги переговоров с Россией.

Напомним, вначале декабря госсекретарь США Майк Помпео поставил Российской Федерации ультиматум, по которому она должна вернуться к выполнению ДРСМД, иначе США оставляет за собой право выйти из договора в одностороннем порядке.

Ранее "Правда.Ру" приводила возможные последствия выхода Соединенных Штатов из ДРСМД.

Фото: mil.ru

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