Американские СМИ рассказали о полном контроле Путина над Трампом

Американские СМИ узнали о новом расследовании в отношении президента США Дональда Трампа, которое было инициировано Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов после отставки бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В ФБР считают, что Трамп действует в интересах России, чем наносит урон американскому государству.
Некоторые сотрудники ФБР открыто утверждают, что решение об отставке Джеймса Коми противоречило всем понятиям справедливости. Однако, это не единственный прокол Трампа. Федеральное бюро расследований заинтересовалось Дональдом Трампом еще в 2016 году во время президентских выборов. Но тогда расследование не началось из-за недостаточного количества улик.
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани ответил на обвинения ФБР и заявил, что бюро преувеличивает. По его мнению, у федералов нет никаких доказательств того, что Дональд Трамп может сотрудничать с Россией. Сам Трамп рассказал, что считает расследование против себя аморальным. Соответствующая запись появилась накануне в его Twitter-аккануте.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Дональду Трампу грозит импичмент.
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