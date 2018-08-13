CBS: большинство американцев ждет расового бунта

Американский «плавильный котел» перестал нивелировать расовые противоречия. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CBS, согласно которому 61% респондентов отметил рост конфликтов на расовой почве, а 58% - не одобряют расовую политику президента Дональда Трампа.

С другой стороны более 60 миллионов человек на президентских выборах проголосовали за кандидата, который на протяжении всей компании подогревал межрасовую напряженность, пишет The Boston Globe.

Число преступлений на почве расовой ненависти побило рекорд в последние годы. Согласно статистическому докладу, обнародованному ФБР 13 ноября 2017 года, в 2016 году произошло 6,121 преступление на почве расовой ненависти - невиданное для новейшей истории США число. После президентских выборовотмечалось увеличение числа расистских лозунгов и сообщений, преисполненных ненависти, особенно в школах.

В августе прошлого года массовые выступления ультраправых и их противников начались после того, как власти решили снести памятник генералу гражданской войны Роберту Эдварду Ли, чья личность ассоциируется с рабством, поскольку он сражался на стороне южан.

Белые националисты и протестующие из правого крыла съехались в город Шарлотсвилл, штат Виргиния, и вышли на улицы, выкрикивая «Кровь и почва» , - фразу, отсылающую к нацистской философии. Демонстрации переросли в массовые столкновения между ультраправыми и левыми радикалами. В результате беспорядков погиб один человек, еще двое полицейских стали жертвами крушения вертолета. Десятки человек пострадали.

Глава Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Анастасия Крикли 23 августа 2017 года заявила: «Мы обеспокоены расистскими демонстрациями с явно расистскими лозунгами белых националистов, неонацистов и Кук-клукс-клана, которые продвигают идею превосходства белых и занимаются подстрекательством к расовой дискриминации и ненависти».

Анастасия Крикли раскритиковала неспособность правительства США безоговорочно отказывать в проведении жестоких расистских мероприятий и призвала высокопоставленных политиков и государственных должностных лиц США безоговорочно и безусловно отвергать и осуждать преисполненные ненависти расистские речи и преступления в Шарлотсвилле и по всей стране .

Как сообщала "Правда.Ру" в США набирает силу обратный расизм. Известная американская медиа-компания BuzzFeed составила список вещей, которые "белые люди должны перестать портить" в 2018 году.

Фото: Fotodom.ru

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