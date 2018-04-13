В США рассказали о мрачном будущем российской космонавтики

Представители Национального совета по космосу при президенте США выразил сожаление касательно перспектив российской космонавтики.

Исполнительный секретарь Скотт Пейс на мероприятии Politico Space рассказал о своем отношении к российско-американскому сотрудничеству в космонавтике.

Он отметил, что "работа с русскими на протяжении многих лет была напряженной, была сложной, но это действительно потрясающе. Мы очень уважаем наших российских коллег. Мы буквально вкладываем свои жизни в их руки и наоборот".

По его мнению, разрыв в отношениях между Россией и Западом стал "одной из худших вещей, которые произошли с российской космической программой".

"Мы сочувствуем нашим космическим коллегам. Мы стараемся сохранить наше сотрудничество в космосе относительно независимым от остальных аспектов взаимоотношений стран", - заключил Пейс.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что российская космическая отрасль в 2017 году пережила несколько достаточно неприятных моментов. Неприятных прежде всего по соображениям престижа.

В последних числах декабря между вице-премьером Дмитрием Рогозиным и "Роскосмосом" даже произошла своего рода перепалка. Рогозин заявил, что азимут стартовой площадки космодрома Восточный не был учтен при запуске ракеты-носителя "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками.

Речь о происшествии в ноябре, когда запуск окончился неудачей. По словам вице-премьера, "настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут".

Но есть и достижения - по крайней мере, в "Роскосмосе" 29 декабря сообщили, что по предварительным расчетам, чистая прибыль в 2017 году увеличилась в четыре раза. "По предварительному прогнозу, чистая прибыль предприятий, входящих в периметр госкорпорации "Роскосмос", в 2017 году в четыре раза превысит показатель 2016 года и составит порядка 13 миллиардов рублей", - отметили в госкорпорации.

"Правда.Ру" поинтересовалась у экспертов, каковы перспективы российской космической отрасли в наступающем году, есть ли шансы не отстать от американцев - и Китая.