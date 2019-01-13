Мнение: США потеряли статус ведущего игрока на международной арене

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в Североатлантическом альянсе Иво Даалдер поделился с американскими средствами массовой информации своим мнением по поводу нынешнего статуса страны на международной арене.

Об этом Иво Даалдер рассказал в ходе интервью американскому телеканалу CNN.

Так, эксперт считает, что Соединенные Штаты Америки потеряли статус ведущего игрока на международной арене. Бывший постпред США в НАТО заявил, что вернуть этот статус Вашингтону будет очень трудно. Еще недавно, заметил Иво Даалдер, весь мир оглядывался на американское правительство. Последние год-два же, посетовал Даалдер, подобной тенденции не наблюдается. Такими темпами, уверен бывший постпред США в Североатлантическом альянсе, в 2021 году уже ни одно мировое государство не будет интересоваться мнением американского правительства на тот или иной вопрос.

Иво Даалдер предположил, что на смену США придет Китайская народная республика, заполнив "вакуум власти".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению американского аналитического издания, возможный в скором времени союз Российской Федерации и Китайской народной республики может стать самым настоящим кошмаром для Соединенных Штатов Америки.

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