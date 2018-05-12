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Источник Правда.Ру

В Белом доме Маккейна назвали "не жильцом"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Советник президента США Келли Сэдлер пошутила над больным раком мозга Джоном Маккейном. На внутреннем совещании она сказала, что позиция сенатора не имеет значения, так как он "уже не жилец", пишет издание The Hill со ссылкой на источник.

В Белом Доме Маккейна назвали

Позже официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Сэдлер не уволена с работы. Однако комментировать инцидент она не стала.

Между тем, по словам источника The Hill, позднее советник Трампа позвонила дочери Маккейна и принесла извинения.

81-летний сенатор Джон Маккейн был переизбран в 2016 году на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году у него обнаружили агрессивную форму рака мозга.

Сейчас Маккейн продолжает курс химиотерапии. В июле этого года врачи обнаружили у сенатора глиобластому — крайне агрессивную форму опухоли головного мозга.

Врачи отмечают, что шансы на выздоровление Маккейна составляют около 14%. Политик признался, что "с благодарностью проживает каждый оставшийся ему день" после того, как узнал о своём страшном заболевании.

По его словам, "одни говорят 3%, другие — 14%. Вы понимаете, что это крайне негативный прогноз". Сенатор также подчеркнул, что доволен работой врачей и намерен в ближайшее время "праздновать жизнь и благодарить за все хорошее в ней".

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