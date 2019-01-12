США выступили против действующего президента Венесуэлы

Правительство Соединенных Штатов Америки не признает власть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По мнению официального Вашингтона, он — диктатор и тиран.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что прошедшие в мае минувшего года президентские выборы в Венесуэле прошли с многочисленными нарушениями и поэтому не могут считаться легитимными. Болтон также подчеркнул, что американское правительство будет использовать всю свою мощь для восстановления демократии в Венесуэле. Речь пока, отметил советник президента США по вопросам национальной безопасности, идет о мощи экономической и дипломатической.
Напомним, что в мае 2018 года из-за тяжелой экономической ситуации в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы. На очередной свой шестилетний срок и был избран Николас Мадуро. Ряд соседних с Венесуэлой латиноамериканских стран высказал предположение, что его избрание президентом страны не соответствует общепринятым мировым стандартам демократии. Соединенные Штаты Америки тут же всецело и полностью поддержали эту позицию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп взял на себя смелость спрогнозировать, какая страна станет причиной очередной мировой войны. Так, по мнению американского президента, мир погрузится в кровавую междоусобицу из-за скромной и маленькой Черногории.
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