Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп

Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить секретную программу ЦРУ в Сирии, что спровоцировало недовольство сторонников "ястребиной" политики Вашингтона в Арабской Республике. Как становится известно, решение Трампа было основано на весьма шокирующих обстоятельствах, которые произвели большое впечатление на американского лидера.

Томас Хоселин, аналитик по Ближнему Востоку "Фонда защиты демократий", сказал следующее в августовском номере издания The Weekly Standard:

"Ранее в этом году президенту Трампу показали леденящее кровь видео, в котором сирийские повстанцы отрезали голову ребенку недалеко от Алеппо. В прессе этому не придали никакого значения, поскольку повстанцы, сделавшие это, принадлежали группе Nour al-Din al-Zenki, которую поддерживало ЦРУ в рамках программы по оказанию помощи повстанцам Сирии."

Видео на самом деле не для слабонервных. Пять бородатых мужчин, ухмыляясь, окружают мальчика, которому на вид 11-12 лет. Мальчик сидит в небольшом грузовом автомобиле. Один из них берет мальчика за волосы, другой начинает шлепать ребенка по лицу. Затем они кладут его лицом вниз, заводят руки ребенка ему за спину, отрезают мальчику голову ножом и поднимают ее вверх как трофей. Все это напоминает зверства ИГИЛ*, но в этот раз те, кто совершил жуткое убийство ребенка, являются союзниками США.

После просмотра этого видео Трамп провел совещание с главами разведывательных служб и поинтересовался, как ЦРУ могло допустить такое и каким образом США могли вообще сотрудничать с теми, кто отрезает головы детям, снимает это на видео и затем публикует в интернете. Ни один из высокопоставленных американских чиновников, присутствующих на совещании, не смог ответить Трампу на эти вопросы.

Как сообщает anonhq. com, Трамп впоследствии ознакомился и с другой информацией, подтверждающей то, что сирийские повстанцы, которых поддерживают США, часто сражались на стороне террористов. В итоге, Дональд Трамп принял решение закрыть секретную программу ЦРУ в Сирии.

Видео обезглавливания маленького мальчика появилось еще в июле 2016 года, но эта история так никогда и не была затронута в американских СМИ. Доля информации об этом в прессе была мизерной. Казалось, что Госдепартамент был удовлетворен тем, что представители группы, как они сообщили, арестовали тех, кто совершил жестокое убийство. Никаких других подробностей не сообщалось. Более того, представитель правительства США выразил надежду на то, что группа людей, которая обезглавила ребенка, "будет впоследствии выполнять свои обязательства в рамках закона, действующего во время вооруженного конфликта".

RT News и Associated Press были единственными представителями средств массовой информации, которые пытались задавать соответствующие вопросы Госдепартаменту. Когда журналист AP Мэтт Ли спросил у пресс-секретаря Марка Тонера будет ли группа сирийских повстанцев продолжать получать какую-либо помощь со стороны США, Тонер дал непонятный ответ, который ввел журналиста в ступор: "Это даст нам паузу".

Между тем, боевиков из Nour al-Din al-Zenki поддерживали и даже пытались оправдать не только члены правительства США. Одна из крупнейших вещательных компаний Великобритании (Channel 4) попыталась удалить и скрыть один из своих предыдущих материалов, в котором палачей, отрезающих головы, называли "представителями умеренной оппозиции" и даже "героями".

* Террористическая организация, запрещена в России