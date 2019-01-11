Госсекретарь США не стал заверять, что задержанный в Москве американец не является шпионом

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майко Помпео не стал отвечать на вопрос, действительно ли является задержанный недавно в России американец Пол Уилан шпионом.

Такой вопрос Майку Помпео задали в ходе интервью телеканалу Fox News.

От прямого ответа на вопрос госсекретарь США уклонился. Он лишь заявил журналистам, что по целому ряду причин не может вдаваться в детали этого дела.

Ранее, отметим, Майк Помпео заявлял, что правительство Соединенных Штатов Америки уделяет этому вопросу большое внимание. Помпео также заметил, что официальный Вашингтон надеется получить от Российской Федерации большее информации об обвинениях, выдвинутых в отношении гражданина США Пола Уилана.

Напомним, что американца задержали 28 декабря в Москве. Правоохранительные органы выдвинули мужчине обвинения в статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). В ходе следственных действий выяснилось, что Пол Уилан имеет также гражданство Канады, Великобритании и Ирландии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австрии задержали бывшего полковника вооруженных сил страны. Вена обвинила его в шпионаже в пользу России. Обвинители даже озвучили сумму, которую австрийский экс-полковник якобы получил за свою работу — 300 тысяч евро.

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