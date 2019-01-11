NYT: в США начали проверку украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

Инаугурация действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прошла 20 января 2017 года. Внезапно, ровно два года спустя, американское правительство инициировало массовую проверку граждан Украины, присутствующих на инаугурации.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Так, согласно предоставленной авторами материала информации, на торжественное мероприятие двухгодичной давности прибыли десятки украинских политических деятелей и бизнесменов. Существует вероятность, считает официальный Вашингтон, что многие из них могут симпатизировать Российской Федерации. Они, уверены в правительстве Соединенных Штатов Америки, якобы могли использовать свой визит в страну в качестве попытки нормализовать отношения между Москвой и Киевом и якобы внести свою лепту в снятие антироссийских санкций.

В данный момент американские следователи пытаются выяснить, каким образом граждане Украины прибыли на инаугурацию Дональда Трампа, кто именно пригласил их на мероприятие и какова же была цель их визита на самом деле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в Париже не подал для приветствия руку действующему президенту Украины Петру Порошенко. Трамп поздоровался с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном, но проигнорировал стоявшего чуть поодаль Порошенко.

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