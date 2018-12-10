Трампу пригрозили тюрьмой после президентства

Действующему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу место за решеткой. Так считают его противники в американском правительстве.

Адам Шифф, конгрессмен от Демократической партии США, поделился с общественностью и средствами массовой информации мнением, что по окончанию президентского срока Дональду Трампу может быть выдвинуто обвинение. Нынешний американский президент, указывает Адам Шифф, вполне может стать первым главой государства, которому грозит реальный тюремный срок.

Все из-за того, указывает конгрессмен от Демократической партии США, что юристы Дональда Трампа якобы заплатили одной бывшей порноактрисе за ее молчание об интимной связи с действующим президентом Соединенных Штатов Америки. Отметим, что сам Трамп, конечно же, все отрицает, и заявляет, что ничего никогда ни о каких выплатах не слышал.

Отметим, что в правительстве Соединенных Штатов Америки также с лихвой хватает недовольных и проводимой политикой Дональда Трампа. Так, в числе прочего, например, американского президента зачастую обвиняют в излишней апатичности и аморфности по отношению к Российской Федерации и ее главе Владимиру Путину. Вашингтон, что любопытно, считает, будто к "агрессивной" России нужно относиться соответственно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп якобы с треском провалился на саммите Большой двадцатки в Аргентине.

Фото: официальная страница Дональда Трампа в facebook. com

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