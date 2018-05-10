Почему полицейские Иллинойса расстреливают своих собак

Чад Ларнер, представитель академии по дрессировке полицейских собак К-9 в графстве Макон, штат Иллинойс, заявил в недавнем интервью, что полицейским департаментам всего штата, возможно, придется усыпить служебных собак, которые были натренированы на поиск наркотиков, в случае легализации в штате марихуаны. Переучить собак будет уже невозможно и такой процесс был бы жестоким по отношению к животным, сказал Ларнер, добавив, что, полицейские собаки-ищейки специально воспитываются недружелюбными к другим людям, поскольку это требует их служба в полиции.

Помощник начальника полиции Стив Петрилли также сказал, что переучить собак «невозможно». «На данный момент собак обучают пяти различным командам. Уже натренированных собак переучить невозможно, поскольку животные становятся как будто бы «запрограмированными» на выполнение определенных задач, - сказал Петрилли.

С данной точкой зрения не согласны представители многих полицейских департаментов в Вашингтоне. Дэн Линн, активист организации NORML, считает, что полиция просто пытается запугать общественность такими заявлениями. «Сама мысль о том, что узаконивание употребления одной унции марихуаны для взрослых людей будет равнозначно уничтожению всех этих служебных собак кажется смешной и преувеличенной», - сказал он.

Шериф округа Макон Ховард Баффет заявил, что такое решение сделает полицейских собак бесполезными, а это, в свою очередь, даст большое преимущество наркоторговцам. Что интересно, те, кто говорит, что переучивание полицейских собак будет негуманно по отношению к животным, почему-то не говорят о том, что сама дрессировка собак, когда их натаскивают на людей, уже сама по себе негуманна.

Использование собак в полицейском деле является бесчеловечным как для животных, так и для подозреваемых, на которых полицейские часто спускают собак. Наше общество осуждает тех, кто жестоко относится к животным, и тех, кто делает из собак бойцовских животных. В то же время, чем полицейская собака отличается от собаки уличной банды, которую также растят для того, чтобы воспитать в ней как можно больше злобы и агрессии? И тех и других используют как оружие. В Иллинойсе, например, служебных собак очень часто оставляют в приютах после того, как становится ясным, что собака не может больше служить по каким-либо причинам.

Как сообщает The Free Thought Project, один из офицеров полиции попал на видео в то время как он издевался над своей же собакой, которая не смогла найти наркотики на остановке общественного транспорта. Часто появляются сообщения о том, что полицейские оставляют своих собак запертыми в раскаленных на солнце машинах, пока те не погибнут там. Полицейский штата Джорджия убил трех своих собак, оставив одну из них в раскаленной машине, и застрелив двух других. Другого офицера арестовали после того, как он убил свою третью собаку, закопав перед этим двух других на своем заднем дворе.