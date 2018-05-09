СМИ объяснили, почему США "похоронили" F-22

Американские военные пришли к выводу, что возрождение программы производства F-22 будет слишком затратным.

Отчет Пентагона Конгрессу с подробным описанием производственных розничных затрат на F-22 Raptor Lockheed Martin показывает, что возрождение мощного истребителя Stealth Air superiority будет непомерно дорогим.

По данным экспертов, требовалось слишком много времени, чтобы понять, что восстановление производства "новых" F-22 себя не оправдает.

Прогнозируется, что мощность F-22 будет все больше оспариваться вражескими -российскими и китайскими - возможностями.

"В то время как F-22 по-прежнему остается главным решением для превосходства в воздухе против текущей угрозы, он становится неконкурентоспособным", - говорится в докладе Конгрессу.

Как пояснили в документе, стареющая конструкция F-22 не способна противостоять развивающейся угрозе, поскольку такие страны, как Россия и Китай, продолжают инвестировать в новые технологии.

При этом "перезапуск F-22 займет минимум пять лет, но он также будет дорогостоящим. К примеру, закупка 194 самолетов оценивается от $40 до $42 млрд Таким образом, время и деньги, необходимые для разработки и создания новых F-22, отнимут средства у другой программы ВВС, которая более актуальна для вызовов 2030 года.

Что характерно, большинство стран вряд ли будут располагать ресурсами для закупки экспортных самолетов F-22, что крайне ограничивает возможности ФМС по сокращению расходов, связанных с возобновлением производства.

Развитие возможностей превосходства в воздухе требует адаптируемых, доступных и гибких процессов сотрудничества между специалистами в области науки и техники и приобретения, подытожили в The National Interest.