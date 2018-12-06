Трампу потребовался "Зверь" и кортеж для проезда 230 метров

Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу потребовался лимузин и с десяток автомобилей сопровождения, чтобы преодолеть четверть километра.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Авторы материала недоумевают, почему Дональд Трамп и его супруга Меланья просто не прогулялись по улице. Погода в тот день в Вашингтоне, отмечают американские журналисты, была холодной и пасмурной, но дождя не было и не ожидалось. Авторы материала в The Washington Post сетуют, что ради того, чтобы Дональд и Меланья Трамп прокатились немного на автомобиле, службе безопасности пришлось перекрыть несколько ближайших улиц.

Отметим, что таким интересным способом американский президент и его супруга посетили Блэр-Хаус — резиденцию президента и правительства США, расположенную в каких-то 230 метрах от Белого дома. Там их ждала семья бывшего главы США Джорджа Буша.

Напомним, что "Зверем" называют лимузин Дональда Трампа, в котором он обычно передвигается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп не пожал руку действующему президенту Украины Петру Порошенко. Глава США последовательно поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель, но проигнорировал стоящего чуть поодаль Петра Порошенко.

Фото: официальная страница Дональда Трампа в facebook. com

Читайте также:

Портрет Трампа из цитат: Чертовски красив, умен…