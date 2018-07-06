СМИ: вернувшихся из России конгрессменов встретили насмешками

Конгрессмены-республиканцы, совершившие визит в Россию, «пытаясь добиться оттепели в отношениях между странами», вместо этого подверглись нападкам у себя дома.

Как пишет The Washington Post, демократы облили оппонентов презрением за то, что они «провели День независимости в стране, которая вмешивалась в президентские выборы в США и по-прежнему это отрицает».

К примеру, «эксперт по информационной войне» из американского Института внешнеполитических исследований и частый гость посвящённых российским «операциям по распространению влияния» заседаний конгресса Клинт Уоттс написал в своем Twitter:

"Не верится, что Республиканская партия, которая когда-то мощно сопротивлялась СССР и лишь десять лет назад добивалась демократизации Ближнего Востока, теперь вот так глупо сдаётся Путину и кремлёвской клептократии - и притом лишь через два года после того, как Россия вмешалась в американские выборы".«

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь выразился еще яснее: "Рооссияне всё пытаются добиться нашего расположения, распевая свою старую песню - и звучит она отвратительно, будто гвоздём царапают по школьной доске. Они враги и противники, и они на нас покушаются".

По данным The Washington Post, делегация из восьми конгрессменов, возглавляемая сенатором-республиканцем от штата Алабама Ричардом Шелби, в ходе своего визита посетила Санкт-Петербург и Москву. Помимо Шелби в состав делегации вошли сенаторы Стив Дейнс (Монтана), Джон Хоувен (Северная Дакота), Рон Джонсон (Висконсин), Джон Кеннеди (Луизиана), Джерри Морган (Канзас), Джон Тьюн (Южная Дакота), а также член палаты представителей Кэй Грейнджер (Техас).

Отметим, что только один из членов делегации - Джон Кеннеди - участвует в одной из многочисленных комиссий конгресса, созданных для расследования "российского дела". При этом бывший посол ав США Сергей Кисляк по результатам визита говорил, что российская сторона "услышала то, что уже слышала раньше", демократы накинулись на делегацию с критикой, а в самой Республиканской партии в конгрессе предпочли ничего не говорить о поездке и отказались от комментариев по поводу значения визита.