Трампа не пригласят на возможные похороны Маккейна

Американская пресса сообщила, что экс-президенты США Барак Обама и Джордж Буш - младший могут выступить на возможных похоронах сенатора-республиканца Джона Маккейна.

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Как пишет NBC со ссылкой на источник, близкий к ситуации, не исключено, что церемония будет проведена в Вашингтонском кафедральном соборе.

При этом отмечается, что родственники американского сенатора Маккейна проинформировали Белый дом о том, что они не намерены приглашать на мероприятие президента США Дональда Трампа.

Напомним, речь идет о возможных похоронах политика, у которого была диагностирована опухоль головного мозга.

"Правда.ру" сообщала в июле 2017 года, что у 80-летнего политика обнаружили рак головного мозга. Опухоль удалили, врачи говорят, что сенатор идет на поправку. Президент США Дональд Трамп уже пожелал Маккейну скорейшего выздоровления, заявив, что тот "всегда был бойцом".

Сам Маккейн пообещал вернуться в строй после выздоровления. Его слова передал другой сенатор-русофоб Линдси Грэм.

"Говорил с Джоном, он сказал: "Да, мне придётся пробыть здесь несколько дольше, чтобы пройти лечение, я вернусь". Мы поговорили минут пять, вы знаете, это будет непростой путь, но он сказал: "Бывало и похуже"", - приводят СМИ слова политика.

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