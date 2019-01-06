Американский десантный корабль входит в Черное море

6 января в оперативном командовании шестого флота ВМС США сообщили о движении десантного корабля "Форт МакГенри" в акваторию Черного моря. На корабле находится около пятиста американских солдат, а также транспортеры для быстрой высадки военных сил на сушу.
Напомним, согласно принятой в 1936 году Конвенции Монтре, военные корабли стран, которые не граничат с Черным морем, не могу находится в Черноморской акватории больше 21 дня. Однако после Керченского кризиса, американские военные корабли регулярно посещают Черное море.
Командующая оперативным шестым флотом ВМС США Лайза Франчетти сообщила, что десантный корабль "Форт МакГенри" получил приказ отправиться в акваторию Черного моря, чтобы показать решимость США в защите и укреплении отношений с партнерами по НАТО.
На данный момент, "Форт МакГенри" проходит через пролив Дарданеллы.
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