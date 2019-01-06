"Неуправляемая проблема": в США обвинили Украину в растратах и агрессивности

6 января представители ряда украинских общественных организаций встретились с конгрессменами США из республиканской партии. Во время встречи, конгрессмены резко раскритиковали происходящее на Украине, отметили возросшие агрессивные настроения в стране, а также обратили внимание на то, что украинцы не хотят даже рассматривать другие точки зрения.

По мнению американских чиновников, украинские власти специально усугубляют экономическую обстановку, чтобы и дальше получать финансовую помощь от других стран и Международного валютного фонда. Между тем, коррупция и конфликт на Донбассе истощают украинскую экономику и могут довести ее до дефолта. Таким образом, финансовая помощь Украине не оказывает никакого благотворного воздействия. Сенаторы отметили, что за последние годы, уровень жизни простых граждан на Украине существенно снизился, что вынуждает их эмигрировать в поисках лучшей жизни.

Также конгрессмены раскритиковали политику Петра Порошенко, который использует государственные силовые ведомства, чтобы устранять политических конкурентов. По мнению американских политиков, украинские суды также нельзя назвать независимыми, так как они полностью контролируются правящей элитой.

В Конгрессе США опасаются, что Украина может спровоцировать новый виток агрессии на Донбассе с участием Российской Федерации, ведь тогда в конфликт придется вмешаться и Европе и США. В связи с этим, американские политики посчитали, что необходимо предпринять ряд мер по возвращению Украины на правильный политический курс.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, может ли Украина начать наступление на Донбассе, и чем это может для нее обернуться.

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