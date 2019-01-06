В NASA объяснили решение перенести визит Рогозина в США

6 января глава NASA Джим Брайдентстайн рассказал журналистам, что хотел бы улучшить отношение с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и пригласить его в США для обсуждения вопросов сотрудничества, однако визит Рогозина в США пришлось отменить из-за давления со стороны сенаторов.
"Мне озвучили свое мнение целая коллегия сенаторов, которая считает, что визит Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты Америки - это не лучшая идея. В связи с этим, я окончательно решил отменить визит главы Роскосмоса в NASA", - рассказал Брайденстайн.
Издание The Washington Post считает, что инициатором давления на главу NASA стала сенатор Демократической партии Джин Шихан. По мнению сенатора, визит Дмитрия Рогозина в США нарушает ранее принятую ограничительную политику в отношении России и вредит интересам Соединенных Штатов.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что визит Дмитрия Рогозина в США должен был состоятся, несмотря на давление со стороны Конгресса США.
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