Недовывод: США оставят часть войск на юге Сирии

5 января американские СМИ сообщили о том, что США может не полностью вывести военный контингент из Сирии. Источник в администрации президента рассказал, что часть американских войск передислоцируется на южную границу Сирии. По словам источника, террористические группы, действующие на территории Сирии, могут быть уничтожены уже в ближайшие месяцы. При этом, правительство США не ставило конкретные сроки, в которые американские военные должны покинуть Сирию.

Также источник заявил, что окончательное решение будет принято в течение нескольких дней. Позже советник президента США во вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретится с властями Израиля, чтобы обговорить передислокацию американских военных на базу Ат-Танфе, которая расположена на границе Сирии с Иорданией.

По мнению аналитиков, США хотят использовать военную базу Ат-Танфе, чтобы уменьшить влияния Ирана в регионе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении Дональда Трампа вывести американский контингент из Сирии в связи с победой над террористическими группировками.

Фото: Oren Rozen

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