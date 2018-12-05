США испугались керченского инцидента и пригрозили Путину "болью"

США выразили обеспокоенность тем, что инцидент с задержанием кораблей ВМС Украины может стать прецедентом в других частях земного шара.
Как заявил на встрече с журналистами высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сценарий с украинскими кораблями, подвергшимся задержанию и обстрелу со стороны пограничных служб РФ, может повториться в любом точке мира.
"Есть много международных проходов — морских проходов — на Ближнем Востоке, в Азии. У нас есть принципиальные причины беспокоиться о такой демонстрации [силы]… а также очень практические и основанные на интересах [США] причины беспокоиться о многих местах в мире, через которые проходят американские войска и торговля, и мы не хотим, чтобы это [инцидент в Керченском проливе] стало прецедентом", — заметил представитель ведомства.
В Госдепе добавили, что инцидент с украинскими кораблями, крайне отрицательно повлияет на отношения России и США. В американском ведомстве не преминули воспользоваться угрозами, заявив, что Россию ожидают "боль и последствия".
"России грозят боль и последствия, если задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков не освободят", — резюмировал источник в Госдепе США.
Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — проследовали через временно закрытую пограничными частями ФСБ РФ акваторию, тем самым нарушив российскую границу, в направлении Керченского пролива. Пытаясь уйти от российских пограничников, корабли совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российской стороны. В результате по суднам был открыт предупредительный огонь. Трое военных ВМС Украины получили ранения и были госпитализированы, остальные члены экипажей украинских кораблей были задержаны.
Глава российского государства Президент Владимир Путин обвинил украинскую сторону в провокации, которая была спланирована при участии спецслужб Украины. По словам, российского лидера, целью таких действий Украины является желание привлечь внимание западных партнеров, а также попытка повлиять на падающий рейтинг президента Порошенко.
Ранее Правда. Ру сообщала о том, что Украина настроена на усиление конфликта после инцидента в Черном море.
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