СМИ: летчика Ярошенко запытали в американской тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме, пожаловался на пытки.

Фото: Fotodom.ru

По словам россиянина, его состояние здоровья продолжает ухудшаться, а необходимой медицинской помощи он не получает.

Ярошенко ранее лишился части зубов во время допросов, которые проводили с ним американские спецслужбы, а остальные выпали от неоказания помощи и плохого питания.

В своем письме уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой Ярошенко пояснил, что много лет просит, основываясь на правилах Бюро тюрем по оказанию стоматологической помощи, "чтобы мне вставили выбитые агентами США при проведении пыток и потерянные в результате неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или съемные протезы".

При этом Ярошенко надеется на проведение справедливого суда, а не того "демократического" американского, на котором россиянину было запрещено упоминать о похищении и пытках.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс", рассказал супруге Виктории, что на фоне ухудшающегося состояния здоровья не выдержит месяц в карцере.

По данным СМИ, 5 мая администрация тюрьмы разрешила россиянину, находящемуся уже более пяти суток в изоляторе, позвонить семье.

В генконсульстве России в США сообщили, что в спецблок Константин Ярошенко якобы был помещен из-за конфликта с другим заключенным.

Напомним, российский журналист Сергей Доренко в беседе с "Правдой.Ру" несколько раз повторил, что ни Бут, ни Ярошенко не нужны России ни при каких обстоятельствах, а сам факт возможного обмена с кем-угодно выглядит смехотворно.

Он добавил в интервью "Правде.Ру", что Бут - это "попалившийся торговец оружия, который нам нафиг не нужен", а Ярошенко - "попалившийся чувак, который собирался перевозить наркотики".

После этого Сергей Доренко высказал свое недоумение тем, зачем эти люди могут вообще понадобиться России.

Напомним, Виктор Бут в США получил 25 лет тюрьмы, а Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам.