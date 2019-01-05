Опрос выявил рекордное число американцев, желающих покинуть страну

5 января социологическая служба Gallup опубликовала результаты опроса, по которым 16% жителей Соединенных Штатов Америки хотят сменить страну проживания. В основном, покинуть США хотят молодые люди, причем девушек желающих эмигрировать больше, чем мужчин. Наиболее популярной страной для переезда оказалась Канада. Ее выбрали 26% опрошенных.
Социологи подчеркивают, что этот показатель стал рекордным за время, которое проводится данное исследование. Исследователи считают, что возросшее желание американцев покинуть свою страну спровоцировал приход к власти Дональда Трампа. Служба приводит сравнительные данные, по которым, во время президентства Барака Обамы около 10% опрошенных хотели покинуть страну.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о возможном решении Дональда Трампа ввести в США чрезвычайное положение, чтобы построить стену на границе с Мексикой в обход Конгресса США.
Читайте также:
Президент США может ввести режим чрезвычайного положения, чтобы получить деньги на стену
США могут на "долгое время" погрузиться в шатдаун - Трамп
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
Китайский космический зонд "Чанъе-4" успешно достиг темной стороны Луны и прислал в центр управления полетами первые снимки.
Протесты "желтых жилетов", торговые войны, победы "популистов" и "националистов" говорят о том, что мир переживает период трансформации. Каковы риски 2019 года?