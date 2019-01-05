Опрос выявил рекордное число американцев, желающих покинуть страну

5 января социологическая служба Gallup опубликовала результаты опроса, по которым 16% жителей Соединенных Штатов Америки хотят сменить страну проживания. В основном, покинуть США хотят молодые люди, причем девушек желающих эмигрировать больше, чем мужчин. Наиболее популярной страной для переезда оказалась Канада. Ее выбрали 26% опрошенных.

Социологи подчеркивают, что этот показатель стал рекордным за время, которое проводится данное исследование. Исследователи считают, что возросшее желание американцев покинуть свою страну спровоцировал приход к власти Дональда Трампа. Служба приводит сравнительные данные, по которым, во время президентства Барака Обамы около 10% опрошенных хотели покинуть страну.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о возможном решении Дональда Трампа ввести в США чрезвычайное положение, чтобы построить стену на границе с Мексикой в обход Конгресса США.

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