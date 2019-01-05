Президент США может ввести режим чрезвычайного положения, чтобы получить деньги на стену

Во время беседы с журналистами 5 января, лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что имеет право ввести режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить необходимую сумму для строительства стены на границе с Мексикой. Президент США подчеркнул, что несмотря на такую возможность, он пока не рассматривает ее в качестве единственного варианта.
"У меня есть возможность ввести режим чрезвычайного положения, чтобы в обход законодателей получить все необходимые средства для строительства стены на границе с Мексикой. В таком случае, стены бы появилась на границе уже в ближайшее время. Однако я сделаю это только в том случае, если мигранты начнут действительно угрожать безопасности государства", - отметил Дональд Трамп.
В случае введения чрезвычайного положения, Дональд Трамп может использовать средства из специального фонда чрезвычайных ситуаций на строительство заградительных сооружений.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о шатдауне, который продолжается в США с 22 декабря.
Фото: официальная страница Дональда Трампа в facebook.com
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