Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву

Госдеп ослеп после зеркальных мер России по высылке дипломатов, пришло сознание, что переборщили, и последовало предложение восстановить статус-кво, считает Лев Клепацкий, давший интервью "Правде.Ру". Надо ли России идти навстречу?

26 марта Вашингтон объявил, что высылает 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Однако в понедельник, 2 апреля, представитель госдепартамента заявил, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы из Соединенных Штатов. При этом Вашингтон исходит из того, что Москва в этом случае также примет новых американских дипломатов взамен высылаемых, сообщает ТАСС.

Как сказал "Правде.Ру" профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий, бумеранг вернулся, "уехали те дипломаты, которые, видимо, имели здесь хорошие связи, хорошо ориентировались в экономической и политической жизни России". "Сейчас этих людей убрали, и госдеп ослеп, стало трудно работать, пришло сознание, что переборщили. Наверное, нам можно принять это предложение и в разумных пределах восстановить численность дипломатических представителей", — сказал Лев Клепацкий "Правде.Ру".

По мнению эксперта "Правды.Ру", "не надо обольщаться, мы должны быть готовыми к тому, что давление будет продолжаться, задумана большая программа провокаций с целью очернения России. Мировая политика сегодня напоминает склоки на кухне, настоящих политиков мы не видим, дипломаты исчезли, компромисс они не ищут, поведение разнузданное, с тобой даже разговаривать не хотят, говорят: "Ты дурак", — и всё".

По словам Льва Клепацкого, в 90-е годы произошел кризис дипломатической мировой службы, туда стали принимать "совершенно неподготовленных людей". "Они ни к чему не были подготовлены и сейчас выполняют роль рупора пропаганды и доказывают свою нужность. И самое неприятное, что эти люди двигаются вверх по служебной лестнице", — резюмировал эксперт в интервью "Правде.Ру".

Напомним, 4 марта Британия обвинила Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Москва отрицает любую причастность к преступлению и обвинила Лондон в том, что он нагнетает антироссийскую истерию. Британия и ее союзники выслали около 130 российских дипломатов, Москва ответила зеркально.

3 апреля директор химической лаборатории в Портон-Даун Гэри Айткенхед заявил, что его сотрудники не смогли доказать, что вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь, было изготовлено в России.