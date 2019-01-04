Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Стены не будет: демократическое большинство утвердило бюджет в США

Мир » Северная Америка » США и Канада

4 января Палата представителей США одобрила проект бюджета на 2019 финансовый год, чтобы запустить работу правительственных учреждений и прекратить шатдаун. Поскольку в Палате представителей сформировалось демократическое большинство, то бюджет был одобрен без необходимых средств на постройку стены на границе с Мексикой. Вместо необходимых $5,6 млрд, государство готово потратить толь $1,3 млрд.

Стены не будет: демократическое большинство утвердило бюджет в США. 396699.jpeg

За несколько часов до голосования по принятию проекта бюджета, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с советниками. Они рекомендовали ему наложить вето на решение Палаты представителей, если они не одобрят выделение необходимой суммы для строительства стены на границе с Мексикой. В Палате представителей был принят еще один законопроект, который выделяет дополнительные $300 млн на укрепление текущих охранных сооружений на границе с Мексикой. В частности, укрепления будут оснащены дополнительными видеокамерами и другими средствами наблюдения.

В Сенате США уже отреагировали на решение Палаты представителей. Лидер республиканской партии в Сенате Митч Маконнелл заявил, что Сенат США не одобрит проект бюджета, принятый демократическим большинством, так как это не имеет смысла. Ведь Дональд Трамп не подпишет проект бюджета, где не будет полной суммы для строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, в США с 22 декабря продолжается шатдаун - остановка ряда правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования.

Ранее "Правда.Ру" писала о заявлении Дональда Трампа, который согласен продолжать шатдаун до тех пор, пока не получит необходимые средства для укрепления американо-мексиканской границы.

Читайте также:

США может на "долгое время" погрузиться в шатдаун - Трамп

Адвокат Пола Уилана обжалует его арест Адвокат Пола Уилана обжалует его арест

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США Сенат бюджет Дональд Трамп
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Лука Крымский: знаток тайн духа, души и тела
Недвижимость
Готовь телегу зимой: выбираем летнюю дачу в Подмосковье﻿
Недвижимость
Как безопасно купить загородный дом: подводные камни﻿
Новости Все >
Стены не будет: демократическое большинство утвердило бюджет в США
Адвокат Пола Уилана обжалует его арест
Выборы на Украине: бывший глава СБУ Наливайченко баллотируется в президенты
МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске
СМИ: посол Северной Кореи получил в Италии политическое убежище
Родственники музыканта и композитора Криса Кельми делят наследство
Спасатели достали из-под завалов в Магнитогорске 37 тел
16 стран потребовали WADA вынести решение по России
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Читательский топ
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
США может на "долгое время" погрузиться в шатдаун - Трамп
Версаль — вселенная Короля-Солнце
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада. Новости и аналитика
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину

Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.

Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
США и Канада. Новости и аналитика
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Россия
В МВД рассказали, как изменится закон о гражданстве РФ
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами

Возможная передача Японии Курил будет происходить при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов - заявил Синдзо Абэ

Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
США и Канада. Новости и аналитика
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
США и Канада. Новости и аналитика
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Катастрофы
Девять подъездов поврежденного дома в Магнитогорске признали безопасными
Наука и техника
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны

Китайский космический зонд "Чанъе-4" успешно достиг темной стороны Луны и прислал в центр управления полетами первые снимки.

Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
США и Канада. Новости и аналитика
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Военные новости
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Соломон Соловьев Эмоции, создающие живые организации - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова 2019 год рискует стать самым опасным годом века Любовь Степушова Руслан Веснянко Последнее китайское предупреждение Украина получила Руслан Веснянко
Комментарии
Малыша убила "навязанная" операция от отита
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
В МВД рассказали, как изменится закон о гражданстве РФ
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
СМИ: посол Северной Кореи получил в Италии политическое убежище
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
История и современность Все >
Что вы знаете о мандаринах?
Что вы знаете о мандаринах?
Планы на 2019 год: уральские археологи исследуют крупное жилище эпохи бронзы
Планы на 2019 год: уральские археологи исследуют крупное жилище эпохи бронзы
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Третий раздел: как Речь Посполитая ушла в историю
Третий раздел: как Речь Посполитая ушла в историю
Почему Кутузов был против погони за Наполеоном в Европе
Почему Кутузов был против погони за Наполеоном в Европе
Китай покорил темную сторону Луны до NASA и Роскосмоса
Китай покорил темную сторону Луны до NASA и Роскосмоса
Что ждет россиян в 2019: все новые законы, налоги и запреты
Что ждет россиян в 2019: все новые законы, налоги и запреты
Женское Все >
Любисток лечит алкоголизм
Любисток лечит алкоголизм
Барбарис - красив и полезен
Барбарис - красив и полезен
Как правильно формировать денежное дерево?
Как правильно формировать денежное дерево?
Очиток: цветет последним в саду
Очиток: цветет последним в саду
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Странные медицинские профессии
Странные медицинские профессии
Как повысить уровень гемоглобина в крови
Как повысить уровень гемоглобина в крови
Модель нижнего белья, которая подходит всем девушкам
Модель нижнего белья, которая подходит всем девушкам
"Блюдце" - эффективная диета
"Блюдце" - эффективная диета
Как перестать думать о человеке
Как перестать думать о человеке
Раф Симонс покинул модный дом Calvin Klein
Раф Симонс покинул модный дом Calvin Klein
Вредные мифы о похудении
Вредные мифы о похудении
Эти продукты стоит исключить из рациона каждому
Эти продукты стоит исключить из рациона каждому
Что такое космецевтика и в чем ее преимущества
Что такое космецевтика и в чем ее преимущества
Мужское Все >
Огромный обитатель морской пучины - гигантская акула
Огромный обитатель морской пучины - гигантская акула
Украшение Карибского моря - крылатка
Украшение Карибского моря - крылатка
Почему ломаются стиральные машины?
Почему ломаются стиральные машины?
Шесть советов при выборе унитаза: изучаем основные характеристики
Шесть советов при выборе унитаза: изучаем основные характеристики
Обустройство детской комнаты
Обустройство детской комнаты
Ненужные вещи, которые могут пригодиться для дачи
Ненужные вещи, которые могут пригодиться для дачи
Эволюция жилища: какие предки у современного дома
Эволюция жилища: какие предки у современного дома
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Основные принципы питания для рельефного тела
Основные принципы питания для рельефного тела
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Лука Крымский: знаток тайн духа, души и тела
Лука Крымский: знаток тайн духа, души и тела
Божье и кесарево: святые покровители финансов
Божье и кесарево: святые покровители финансов
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Еще немного интересного о Северном Ледовитом океане
Еще немного интересного о Северном Ледовитом океане
Ученые доказали - ядро Земли твердое, но пластичное
Ученые доказали - ядро Земли твердое, но пластичное
Какие необычные обряды были у славян
Какие необычные обряды были у славян
Ученые решили научить мужчин определять женскую измену
Ученые решили научить мужчин определять женскую измену
«Клянусь говорить правду!»: история детектора лжи
«Клянусь говорить правду!»: история детектора лжи
Писатели и поэты: интересные факты из жизни Достоевского
Писатели и поэты: интересные факты из жизни Достоевского
Аниме - японская мультипликация обо всем
Аниме - японская мультипликация обо всем
LED-гаджеты – мода или must have?
LED-гаджеты – мода или must have?
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада

В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.

Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ