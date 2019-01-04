Стены не будет: демократическое большинство утвердило бюджет в США

4 января Палата представителей США одобрила проект бюджета на 2019 финансовый год, чтобы запустить работу правительственных учреждений и прекратить шатдаун. Поскольку в Палате представителей сформировалось демократическое большинство, то бюджет был одобрен без необходимых средств на постройку стены на границе с Мексикой. Вместо необходимых $5,6 млрд, государство готово потратить толь $1,3 млрд.

За несколько часов до голосования по принятию проекта бюджета, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с советниками. Они рекомендовали ему наложить вето на решение Палаты представителей, если они не одобрят выделение необходимой суммы для строительства стены на границе с Мексикой. В Палате представителей был принят еще один законопроект, который выделяет дополнительные $300 млн на укрепление текущих охранных сооружений на границе с Мексикой. В частности, укрепления будут оснащены дополнительными видеокамерами и другими средствами наблюдения.

В Сенате США уже отреагировали на решение Палаты представителей. Лидер республиканской партии в Сенате Митч Маконнелл заявил, что Сенат США не одобрит проект бюджета, принятый демократическим большинством, так как это не имеет смысла. Ведь Дональд Трамп не подпишет проект бюджета, где не будет полной суммы для строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, в США с 22 декабря продолжается шатдаун - остановка ряда правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования.

Ранее "Правда.Ру" писала о заявлении Дональда Трампа, который согласен продолжать шатдаун до тех пор, пока не получит необходимые средства для укрепления американо-мексиканской границы.

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