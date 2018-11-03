Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отношения Соединенных Штатов с нашей страной. Как следует из этого комментария, никаких новых идей, как хотя бы попытаться наладить эти отношения, в Вашингтоне нет.
По словам Помпео, Россия создает США проблемы и ослабляет защищенность Соединенных Штатов. Опять был повторен тезис о необходимости "изменения поведения" нашей страной.
По словам Помпео, в Вашингтоне хотят, чтобы Россия сделала несколько вещей, изменив тем самым свое поведение. Какие именно "вещи" должна сделать наша страна, остается только гадать.
Впрочем, Помпео упомянул "договоры о ракетах". То есть, видимо, речь шла в том числе о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из этого договора, поскольку Россия якобы его нарушает.
По словам Помпео, Российская Федерация создает проблемы и трудности, тем самым ослабляя защищенность Америки. Вместе с тем, он напомнил о позиции Дональда Трампа, который заявлял о стремлении к хорошим отношениям с Россией. Но, добавил Помпео, для этого нашей стране нужно изменить свое поведение.
Напомним, в бытность директором ЦРУ Майк Помпео требовал вооружить "смелых молодых людей", которые сопротивляются "российскому экспансионизму" на Украине и в Грузии.
Про изменение поведения понятно требование звучит не один год. Но нет понимания в другом - а что будут делать США со своей стороны?
Судя по тому, как в Вашингтоне легко расторгают ранее заключенные соглашения, нет никаких гарантий, что они будут придерживаться договоренностей в дальнейшем.
И в этом, на самом деле, заключается большая проблема. Какой смысл договариваться, если следующий американский президент (а может быть, и нынешний) все переиграет под предлогом, что это была "ужасная сделка" для США?
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