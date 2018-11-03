"Все пытаются нам навредить": постпред США обрушилась на ООН из-за Кубы

Генеральная ассамблея ООН на этой неделе в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения американской блокады Кубы. Соединенные Штаты по традиции выступили против.

Да еще и постпред Соединенных Штатов в Организации Объединенных наций Никки Хейли обрушилась с резкой критикой на голосовавших за резолюцию (а таковых набралось 189 государств, то есть практически весь состав ООН).

Гнев Хейли вызвало то, что ООН не осуждает нарушение прав человека. Как заявила американский постпред, резолюция Генассамблеи ООН не поможет простым кубинцам. А позиция США будет неизменной они собираются и дальше защищать права и свободы кубинского народа. При помощи экономической блокады, судя по всему.

Заявление Хейли, конечно, не поддается объяснению с точки зрения логики. Ибо невозможно понять, как США защищают кубинский народ, одновременно создавая этому народу большие проблемы в повседневной жизни.

Стоит также отметить, что Соединенные Штаты оказались в ООН в полной изоляции насчет Кубы американцев поддержал только Израиль.

Впрочем, не похоже, чтобы в Вашингтоне особо по этому поводу переживали это к вопросу о действенности такой "изоляции" в ООН.

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