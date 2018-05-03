Разобрались: почему россияне массово эмигрируют в США

Американская служба гражданства и иммиграции в 2017 году получила максимальное за 24 года число прошений о политическом убежище от россиян.

По данным специалистов, в 2017 году этот показатель увеличился на 40% в сравнении с предыдущим годом. В прошлом году американские власти получили 2664 ходатайства о предоставлении убежища с сентября 2016 по сентябрь 2017 года.

Отметим, что показатель за 2017 год более чем в два раза превышает число заявок от россиян 2012 года, когда президент России Владимир Путин пришел к власти на третий срок. Именно тогда просьбы о политубежище превысили максимум 1994 года.

Стоит добавить, что получить убежище можно, только предоставив доказательства преследования в родной стране "по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе, или из-за политических взглядов".

В случае положительного решения заявители не могут возвращаться в Россию, поскольку в противном случае лишатся легального статуса пребывания в США. С учетом того, что причины эмиграции чаще всего находятся совершенно в другом месте, это создает определенные проблемы.

Фактически, убежища на Западе под видом "преследуемых по политическим, религиозным или расовым мотивам" часто требуют не реально преследуемые - а те, кому банально грозит тюрьма. Или хочется "лучшей жизни".

"Безусловно, какая-то часть людей, запрашивающий политубежище [в Европе и в США], действительно обосновано боится преследования.",- заявил Politonline.ru источник в оппозиции.

"Но я могу сказать, что абсолютно огромное количество тех, кого раньше назвали бы "креаклами" просто хочет лучшей жизни в материальном плане. Знаю нескольких людей, которые запрашивали политубежище, чтобы не призываться в армию. Для таких людей статус политбеженца - это просто лошадка для въезда в дивный новый мир, где тебя как минимум обеспечат, накормят и будут с тобой нянькаться",- добавил он.

По словам эксперта, "еще больше людей запрашивает политубежище потому, что за ними гонится СК с прокуратурой, причем чаще всего по экономическим, а не политическим делам. Насколько они реальны - судить вам, но историю Чичваркина или Ашуркова-Моркво легко нагуглить".

"Ну и, конечно, есть профессиональные оппозиционеры - в либеральной среде, ЛГБТ, национальных тусовках. Они специально "винтятся" на камеру, лучше на камеры ИноСМИ, попадают на обложки изданий и в репортажи, дают комментарии прессе "меня преследуют", пишут в соцсетях - а потом все это с юристом собирают в папочку и выбирают страну проживания "помогите, преследуют", - подытожил оппозиционер.

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