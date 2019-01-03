США может на "долгое время" погрузиться в шатдаун - Трамп

2 января в Белом доме состоялся брифинг лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. На встрече с журналистами, Трамп подробно рассказал о приостановке работы правительства. По его словам, правительство будет находится в нерабочем состоянии столько "сколько этого потребует ситуация". Трамп подчеркнул, что не уступит своим интересам и не одобрит федеральный бюджет, пока Конгресс США не договорится о строительстве стены на границе с Мексикой.
Примечательно то, что президент США готов к тому, что шатдаун может продолжаться "долгое время". Напомним, работа федерального правительства США была остановлена 22 декабря из-за отсутствия проекта бюджета на 2019 финансовый год. Конгресс США не может утвердить бюджет, так как демократы и республиканцы не могут договориться о строительстве стены на границе с Мексикой. Трампу необходимо $5,4 млрд для строительства забора, который защитит США от мигрантов, однако демократы согласны выделить только $1,5 млрд.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп хочет строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие США в Арктике.
Фото: facebook.com/DonaldTrump
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Трамп предпочел строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие США в Арктике
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