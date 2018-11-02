Посол США рассказал, что его более всего удивляет в русских

Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман рассказал о том, что больше всего удивляет его в россиянах.
Об этом он разоткровенничался с журналистом американского издания "Deseret News".
Автор издания, что брал у Джона Хантсмана интервью, спросил, что для него в россиянах остается самым удивительным. Подумав, посол США в России ответил, что несговорчивость. Он поделился мнением, что порой договориться о чем-то с российскими коллегами ему сложно. При этом, что любопытно, пишет автор "Deseret News", лицо несчастного Джона Хантсмана приняло "угрюмое выражение".
Отметим, что Джон Хантсман занимает пост посла США в России не так уж и долго — совсем недавно исполнился год, как он служит главой американской дипломатической миссии в Российской Федерации. Он сменил на посту своего тезку Джона Теффта, который являлся послом США в России целых три года кряду.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр энергетики Соединенных Штатов Америки отправится на следующей неделе в большую поездку по Восточной Европе. Он выполнит поручение действующего президента своей страны Дональда Трампа — постарается помочь Украине, Польше, Венгрии и Чехии в их "зависимости" от Российской Федерации.
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