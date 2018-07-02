Пентагон отчитался о создании гравитационной атомной бомбы

Военные США заявили об успешных испытаниях бомбы проекта B61-12. Последние тесты стали первыми квалификационными испытаниями от начала до конца.

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Представитель NNSA бригадный генерал Майкл Луттон заявил, что военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12.

По данным портала Military.com, испытания прошли 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада. Сообщается, что бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.

Луттон подчеркнул, что квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности.

В США подчеркивается, что состоялись "первые квалификационные испытания "от и до" для B61-12 на стратегическом бомбардировщике B-2A Spirit". В заявлении NNSA также говорится, что "тесты являются частью серии совместных [ВВС и NNSA] испытаний, с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения".

Стоит добавить, что к весне в отношении данного типа бомб было проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Испытания ядерной бомбы B61 12-й модификации ведется с 2015 года.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.

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