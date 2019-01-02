Миссия провалена: Госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину

Государственный департамент США в лице Госсекретаря Майка Помпео сделал заявление, в котором призвал российские власти освободить Пола Уилана, который был задержан по подозрению в шпионаже и вернуть его на родину. Помпео выразил надежду, что Госдепу удастся в максимально сжатые сроки организовать консульскую встречу с Уиланом, чтобы выслушать его версию случившегося.
Напомним, Пол Улиан действительно служил в американской армии, участвовал в иракской кампании. По информации его родственников, был уволен из вооруженных сил США в 2008 году по причине воровства.
Ранее "Правда.Ру" уже рассказывала о задержании Пола Уилана в Москве Федеральной службой безопасности.
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