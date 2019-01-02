Рогозин собирается посетить NASA, несмотря на критику американских чиновников

2 января пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс официально подтвердила, что космическое агентство проводит подготовительные работы для визита в США Дмитрия Рогозина. Пауэрс подчеркнула, что визит главы Роскосмоса в США состоится, несмотря на ранее озвученную критику американских конгрессменов.

"Сотрудничество России и США в космической отрасли началось еще с 1970-х годах. С этого времени, исторически так сложилось, что главы аэрокосмической отрасли России неоднократно посещали Соединенные Штаты Америки для укрепления сотрудничества. Примечательно, что главы американской аэрокосмической отрасли также неоднократно посещали Российскую Федерацию. Последний такой визит совершил Джим Брайденстайн в октябре текущего года, чтобы проконтролировать отправку экипажа на МКС. Теперь мы пригласили Дмитрия Рогозина, чтобы обсудить вопросы сотрудничества", - рассказала журналистам Меган Пауэрс.

Ранее ряд американских конгрессменов открыто раскритиковал возможный визит Дмитрия Рогозина в США. По их мнению, это противоречит ограничительной политике, которую проводит США в отношении России. Дмитрий Рогозин находится в санкционных списках и не может находиться на территории США. В свою очередь, директор NASA Джим Брайденстайн попросил властей временно приостановить действие ограничений в отношении Дмитрий Рогозина, для его визита в Штаты и выступления перед студентами.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление NASA об отсутствии опасности разрушения МКС из-за потерянного гаечного ключа в открытом космосе.

Фото: kremlin.ru

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