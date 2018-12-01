Президент США Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни

41-й президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94-х лет. Об этом сообщил Джим Макграт, пресс-секретарь бывшего президента Соединённых Штатов.

Кончину родителя подтвердил Джордж Буш-младший, посредством Twitter соболезнования выразили нынешний президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, а также экс-президент Барак Обама.

Джордж Герберт Уокер Буш занимал главный пост страны один срок — с 1989 по 1993. Время правления Буша-старшего было насыщенным: на это время пришлось окончание Холодной войны, распад СССР, падение Берлинской стены и масштабная военная компания против армии Саддама Хусейна в Кувейте, известная как "Буря в пустыне".

Буш был участником Второй мировой войны в качестве пилота. Во время одной операции его самолёт был сбит, из всего экипажа выжил только он. По окончании войны он поступил в Йельский университет. Тогда же Джордж Буш женился на Барбаре Пирс, вместе они прожили 73 года, у них было пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков. В апреле 2018 года супруга Буша скончалась.

Характерную приставку "старший", Джордж Герберт Буш получил, когда его сын и тёзка выиграл президентские выборы в 2001 году.

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