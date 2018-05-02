Fox News объявил о захвате США мигрантами

Власти США озабочены тем, что в последние месяцы караван мигрантов из Центральной Америки постоянно стоит на границе с Сан-Диего.

По данным СМИ, мигранты идут из Гондураса через Мексику в Тихуану, причем, на протяжении части пути мексиканская полиция сопровождала мигрантов. Иными словами, правительство Мексики способствует нелегальной иммиграции в США в течении многих лет.

Как пишут журналисты Fox News, на пограничном пункте в Сан-Исидро мигранты размахивали флагом Гондураса, добравшись до вершины ограждения.

"И этим всё сказано. Если вы прибываете в страну, для того чтобы привносить свой вклад и ассимилироваться в культуре, вы не размахиваете флагом иностранного государства. Так поступают триумфаторы, когда захватили страну", - отмечают эксперты.

Согласно данным пограничного контроля, по крайней мере, один из пришедших с караваном признался в том, что является членом группировки Мара Сальватруча. При этом левые в стране утверждают, что у США нет морального права останавливать их.

Адвокат Николь Рамос в Тихуане считает преступными попытки американского правительства соблюдать федеральный закон, пишет издание. Так что проблемы только начинаются.

Напомним, Трамп начал свою предвыборную кампанию с заявления о том, что Мексика в основном импортирует в Соединенные Штаты преступников, насильников и наркоторговцев. И в связи с этим выдвинул идею сооружения пограничной стены, добавив, правда, что она будет "не такой большой, как Великая китайская стена". Подобная перспектива вызвала возмущение едва ли не всех граждан США латиноамериканского происхождения, однако Трамп показал, что извиняться перед ними или отказываться от своих слов не собирается.

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